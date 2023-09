Joël Williams humilié en public par Wizkid? le Bachelor brise enfin le silence

Une vidéo devenue virale, montrant une apparente humiliation infligée à un homme identifié comme Joël Williams, fait le chou gras des réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir le chanteur nigérian Wizkid en train de saluer ses fans présents, alors qu’il venait de faire son entrée à une soirée à laquelle il était convié. Arrivé au niveau de l’homme identifié comme Joël Williams, la superstar nigériane l’a snobé avant d’aller saluer la personne assise à côté de lui.

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, cette séquence a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes se moquant de l’homme d’affaires bien connu pour sa participation à la téléréalité « The Bachelor » d’Afrique Francophone diffusée sur Canal + Pop.

Alors que les commentaires continuent d’aller dans tous les sens, Joël William a rompu son silence pour rétablir la vérité. Dans un message en réponse à la vidéo sur TikTok, le Bachelor Afrique francophone a révélé qu’il n’était pas la personne humiliée par Wizkid dans cette vidéo.

« C’est dommage et ça fait vraiment pitié de voir à quel point l’homme peut être méchant, vicieux et pernicieux. Pourquoi vouloir à tout prix dénigrer quelqu’un ? Tellement vous ne trouvez rien, que vous vous sentez obligés d’aller prendre des vidéos d’une personne X et prétendre que c’est moi. On a vu ça avec la vidéo du gars sous la pluie. Maintenant, c’est avec Wizkid« , a-t-il déploré.

Cette déclaration a permis de clarifier la situation, révélant que la véritable personne concernée était un artiste nigérian du nom de César Ume-Ezeoke, qui présente une ressemblance frappante avec Joël Williams.