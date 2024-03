La case des mots : Les signatures de l’inculture

La pâture est la nourriture des montures. La culture est la nourriture des créatures. La culture nous structure. L’inculture nous dénature. La culture nous évite un futur de pourritures. Notre futur sera une sépulture sans la culture. Les désinvoltures et les forfaitures qui obturent la nature sont la signature de l’inculture.

Les courbatures et les contractures morales sont aussi la signature de la sépulture morale qui nous sature. Une créature sans culture est une infrastructure sans toiture ni armature. L’inculture, c’est la fermeture. La culture, c’est l’ouverture.

La facture de l’inculture est plus élevée que la facture de la lecture car les littératures sont des mines en miniature. La lecture participe de la culture. Les lectures et les littératures de belle facture qu’on jette en pâture justifient nos mésaventures.

La lecture donne à la créature une ouverture d’esprit et un esprit d’ouverture. La rupture d’avec l’écriture et la lecture nous déstructure et nous mène à la déconfiture sous toutes ses coutures.