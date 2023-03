La saison de la floraison des cerisiers à Tokyo est officiellement ouverte

La saison de la floraison des cerisiers à Tokyo a été déclarée mardi 14 mars officiellement ouverte, dix jours plus tôt que la normale, une précocité record devenant récurrente depuis quelques années et mise en relation avec le réchauffement climatique mondial.

Ce moment marque le début du «hanami», la tradition japonaise d’admirer les nouvelles fleurs des «sakura» (cerisiers) et de célébrer l’arrivée du printemps en organisant des pique-niques en famille ou entre amis.

La floraison des cerisiers est ainsi un événement guetté de près dans tout le pays. Les médias nippons rivalisent de prévisions sur son calendrier précis à travers l’archipel et couvrent chaque année la nouvelle avec enthousiasme.

Les délicates fleurs aux couleurs blanches et roses étaient déjà apparues aussi tôt à Tokyo en 2020 et 2021, selon l’agence météorologique japonaise (JMA) se basant sur ses 70 ans de statistiques en la matière. Leur éclosion était arrivée six jours plus tard l’an dernier.

«Nous avons eu beaucoup de jours chauds en mars» jusqu’à présent, a déclaré ce mardi un responsable de la JMA devant les caméras de télévision à Tokyo pour tenter d’expliquer la précocité du phénomène.

«Le changement climatique peut aussi avoir joué un rôle», a-t-il glissé. La JMA avait déjà estimé en 2021 que le phénomène était lié à la tendance à la hausse des températures.

Les réjouissances autour du «hanami» avaient été partiellement gâchées entre 2020 et 2022 par la pandémie de Covid, les autorités japonaises ayant déconseillé les rassemblements festifs durant cette période, même en plein air.

Le cru 2023 du hanami au Japon sera ainsi le premier à pouvoir être célébré sans restrictions depuis 2019. Ce sera aussi une première en quatre ans pour les touristes étrangers, auxquels le Japon s’était fermé entre 2020 et 2022 à cause de la crise sanitaire.