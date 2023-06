Le traité de la haute mer enfin adopté

Vie sous-marine au large du Costa Rica. © Brian / stock.adobe.com

Une nouvelle étape cruciale a été franchie en vue d’un traité pour protéger la haute mer, qui se situe au-delà des eaux territoriales des pays. Les représentants des 193 membres des Nations unies, réunis à New York les 19 et 20 juin, ont adopté le texte . Ce projet de traité fixe un cadre pour protéger « 60 % des océans, soit plus de 40 % de la surface de la Terre » , se félicite Hervé Berville , secrétaire d’État à la Mer.

Rena Lee, représentante de Singapour et présidente des débats, a réussi des discussions qui ont causé depuis plus de quinze ans pour protéger cette zone cruciale pour le climat, l’environnement et l’humanité. Les océans captent 90 % de la chaleur excédentaire dans l’atmosphère et environ un quart de gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Ils sont donc fondamentaux pour « notre résilience au changement climatique et les moyens de subsistance de milliards de personnes » , rappelle Rebecca Hubbard, directrice de l’Alliance pour la haute mer , qui regroupe cinquante ONG et l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Partager les revenus

Le texte indique une méthode originale pour partager les informations et les revenus tirés des ressources génétiques marines : les producteurs en médecine, pharmacie ou cosmétique issues de prélèvements dans la haute mer bénéficieront en partie aux pays limitrophes qui n’ont pas les moyens de rechercher ou d’exploiter les ressources au large de leurs côtes. Surtout, ce traité va contribuer à atteindre les objectifs mondiaux sur la biodiversité , décidés en décembre 2022, pour protéger 30 % des aires marines et terrestres à l’horizon 2030. Le projet de traité sur la haute mer fixe un « cadre juridique contraignant, car une majorité de pays pourra décider de créer une aire marine, sans qu’un seul pays ne puisse bloquer sa création », ajoute le secrétaire d’État français.

« C’est un accord important mais nous en sommes encore au début du processus en vue de la promulgation du traité. Les pays qui voudront le ratifier devront s’assurer qu’ils n’ont pas de lois nationales qui s’opposent à sa ratification, et le cas échéant adapter leur législation », confie Rebecca Hubbard. Le traité sur la haute mer entrera en vigueur 120 jours après sa ratification par un soixantième pays. Une échéance espérée dans deux ans, en juin 2025, à Nice, lors de la conférence de l’ONU sur l’océan.

52 pays se sont déjà engagés à ratifier le traité