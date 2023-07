Entrer dans la roue de la recherche d’emploi peut devenir un maelström d’entretiens de toutes sortes.

Chaque entreprise, en tenant compte d’une série de règles, peut décider des types de questions qu’elle pose aux candidats avant qu’ils ne soient sélectionnés. Pourtant, le cas de l’entreprise du milliardaire Bill Gates était étrange et surprenant, surtout pour les femmes. De nombreuses filles , candidates au poste, ont déclaré avoir suivi un processus approfondi comprenant des questions intimes et sexuellement explicites, ce qui est en principe illégal, selon le Wall Street Journal .

Ceux qui tentaient de se faire embaucher par Gates Ventures, la société de services du cofondateur de Microsoft, ont été interrogés sur des antécédents sexuels, médicaux, de consommation de drogue et autres aspects de la vie privée.

Plus précisément, révèle ce média, sur une demande aux femmes si elles avaient eu des relations extraconjugales, le type de pornographie qu’elles préféraient et si elles avaient des photos d’elles nues sur leurs téléphones portables. On leur a même demandé à l’occasion s’ils avaient déjà “dansé pour des dollars” ou contracté des maladies sexuellement transmissibles. Aucun des candidats masculins n’a déclaré avoir répondu à ce type de questions.

La raison des étranges interviews pour travailler avec Bill Gates

Les personnes consultées affirment qu’elles mentionnent que les enquêteurs recherchent toutes les informations susceptibles de les compromettre. De cette façon, le chantage pourrait éventuellement être atteint, car ils travailleraient côte à côte avec l’un des personnages les plus riches et les plus puissants du monde.

Un porte-parole de Gates a déclaré qu’elle n’avait pas entendu parler des questions posées par les candidats. “Cette série de questions serait inacceptable et constituerait une violation de l’accord de Gates Ventures avec l’entrepreneur “, at-il déclaré, assurant que les lois sur les emplois et la sélection des candidats devaient être respectées. ” Nous n’avons jamais reçu d’informations d’un fournisseur ou d’une personne interrogée au cours de nos plus de 15 ans d’histoire selon des questions inappropriées auraient été posées lors du processus de sélection”, at-il reconnu dans un communiqué.

“Nous pouvons confirmer qu’après un examen approfondi de nos dossiers, aucune offre d’emploi basée sur des informations de cette nature n’a jamais été annulée “, at-il déclaré dans la lettre.