Willy Dumbo : « Je n’en peux plus là… Le médiocre prend une pause »

Depuis le nouveau buzz « Aicha Trembler » sur la toile au Burkina Faso, certains internautes ne cessent de porter une charge lourde contre l’animateur. Ce énième buzz encouragé par l’humoriste-animateur, Willy Dumbo, ne passe pas. Des personnes ont commencé à l’attaquer en indiquant qu’il est à la base de la promotion de la médiocrité sur la chaîne Life TV. Il met sur un piédestal des individus sortis de nulle part avec aucun mérite. Lo Père Daloa, Tonton Kouakou, Dougoutigui, Bb sans os de Man et j’en passe sont valorisés alors qu’ils ne démontrent aucun talent particulier. Dans le même temps, les personnes qui impactent positivement le pays sont royalement ignorées. Les posts se multiplient donc pour attaquer le présentateur de “Willy à Midi”, sur Life TV.

Malmené de partout avec les critiques les plus incisives, Willy Dumbo a d’abord réagi à une publication dans la soirée du vendredi 28 juillet en se montrant affecté. « J’ai décidé de ne plus parler. Chacun n’a qu’à dire ce qu’il veut maintenant », répond-il à un internaute. Avant d’aller plus loin dans une autre publication. « Je n’en peux plus là.. Le médiocre prend une pause…Vous avez gagné ! Merci pour toutes les émotions, mais c’est trop je ne peux supporter. Vous n’aurez plus à vous farcir ma tête ».

Toutefois, l’humoriste a bénéficié de quelques soutient sur la toile. « Sache que « sur les chemins sans risques on envoie les faibles ». Restes droit dans tes bottes quoi qu’il arrive ! », « Les mêmes qui critiquent sont les mêmes qui partagent frère. C’est Dieu qui donne la gloire et la visibilité pour le reste, chacun est libre de montrer ce qu’il veut et de suivre qui il veut sur les réseaux dans le respect des règles donc fait ce que tu veux. Personne n’est obligé de te suivre. Ne demandez pas ce que Willy Dumbo peut faire pour le peuple, mais plutôt ce que toi-même tu peux faire pour le peuple », « Tu es dans quoi???? Tu n’abandonnes rien hein. Tu es notre fierté. Nous croyons en toi ».

Ces commentaires changeront-ils la décision de l’animateur le plus en vue du moment sur les petits écrans en Côte d’Ivoire ?

