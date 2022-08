Mauvaise odeur des toilettes : l’astuce efficace du jus de citron pour régler ce problème

L’entretien des toilettes n’est pas chose aisée, mais il est nécessaire. Cependant, malgré toute l’énergie que l’on fournit à les laver, on n’arrive pas toujours à se débarrasser de certaines mauvaises odeurs persistantes. Et ces dernières dérangent parfois les autres pièces de la maison. C’est pourquoi nous vous proposons une astuce écolo et naturelle pour l’entretien de la cuvette des WC.

L’un des endroits qui renferment le plus de saleté dans la maison n’est autre que la cuvette des WC. On pense à toutes sortes de solutions pour traiter ce problème mais il faut l’avouer, ce n’est pas toujours facile. Heureusement, pour venir à bout de cette accumulation de bactéries, vous n’aurez plus besoin des produits chimiques comme l’eau de Javel et autres. Pour remédier à cette situation, vous n’aurez besoin que d’un simple jus de citron.

Comment alors s’y prendre ?

Cette technique est d’autant plus intéressante qu’elle est incroyablement simple à réaliser. Vous allez simplement presser deux demi-citrons contre les parois de la cuvette et laisser agir pendant quelques minutes. Versez par la suite, un peu d’eau chaude par-dessus pour compléter l’action nettoyante du citron. Cela devrait éliminer les bactéries présentes en plus des mauvaises odeurs que la cuvette peut dégager. Cela s’explique par le niveau de PH bas du citron qui attaque les bactéries.

