Port-Bouët-Adjahui : Des suspects appréhendés avec une importante quantité d’armes blanches

Lors d’une des patrouilles de l’opération ‘‘Vacances sécurisées’’, selon des sources sécuritaires, six personnes ont été interpellées ainsi qu’une importante quantité de cannabis et d’armes blanches saisie. C’était le 5 septembre 2023, à Adjahui (Port-Bouët), dans le District autonome d’Abidjan.

C’est aux environs 5h du matin, qu’un individu nommé T.M.J. est aperçu par les forces de l’ordre. A la suite d’une course poursuite, le suspect est appréhendé avec en sa possession une machette, de multiples boulettes et blocs de cannabis. Il s’agit d’un homme âgé de 23 ans et domicilié à Adjahui.

Bombardé de questions, T.M.J. passe aux aveux et conduit les agents au domicile de Y.L.B., âgée de 33 ans, une complice. Une fois sur les lieux, des armes blanches et une quantité significative de cannabis ont été découvertes et saisies, ainsi que plusieurs autres suspects interpellés (A.C.K., A.G.D. et Mlle S.R.).

Les suspects reconnaissant tous les faits de détention de cannabis et d’armes blanches lors de l’interrogatoire, ont été déférés pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.