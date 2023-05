Pourquoi: Le plastique, un fléau dévastateur

On n’a pas l’air de s’en rendre compte mais le plastique —sous forme d’emballages, de bouteilles et autres— envahit de plus en plus notre environnement. En 2019, on a ramassé dans la nature 313 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde et, si on n’y prend garde, cela va toujours crescendo. Et qui dit plastique dit pétrole. Et qui dit pétrole dit les grandes compagnies de prospection et d’extraction de cette matière fossile. Ces géants —bien qu’ils assurent qu’ils prennent toutes les précautions pour ne pas polluer et qu’ils ont réduit leur empreinte carbone, selon leurs dires— n’en continuent pas moins à se remplir les poches sans se soucier de notre santé. A ce rythme, la planète Terre —malgré la mobilisation des écologistes— sera bientôt invivable et plus tôt qu’on ne le pense. Pourtant, des solutions existent pour nous épargner cette terrible échéance : les énergies renouvelables et un autre mode de consommation.