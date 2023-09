Prix d’excellence 2023: Celui de l’armée attribué au chef d’Escadrons Bla-Toh Guissi du 1er Bataillon blindé

Le chef d’Escadrons Bla-Toh Guissi, chef du Bureau opérations et instructions du 1er Bataillon blindé a été le lauréat du Prix d’excellence des armées. Il a reçu son prix des mains du Président de la République, Chef suprême des armées, Alassane Ouattara.

C’était le 5 septembre 2023, à la salle des pas perdus du Palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, lors de la 10e édition de la Journée nationale de l’excellence (Jne) présidée par le Président Alassane Ouattara.

Un autre laurier pour le chef d’Escadrons Bla-Toh, meilleur Officier du 1er Bataillon blindé en 2022.

Former 135 soldats en qualité de conducteurs et tireurs en une semaine

En effet, en l’absence de son chef de corps et de l’adjoint du Bataillon blindé, cet officier supérieur de valeur a réussi le pari de former en une semaine au lieu de trois mois, 135 soldats en qualité de conducteurs et tireurs. Une prouesse qui a permis à ces derniers de participer au défilé de la Fête nationale le 7 août 2022, à Yamoussoukro.

L’homme providentiel de l’aéroport de la Cité des “333 Saints” le 14 avril 2018

L’exploit du chef d’Escadrons Bla-Toh Guissi à Tombouctou restera gravé dans les mémoires des populations du secteur ouest. A la tête de la 1re Compagnie de protection Minusma basée à Tombouctou, entre mai 2017 et juin 2019, il a su valoriser et forcer le respect du contingent ivoirien.

Lors de l’attaque du Super camp de Tombouctou par les groupes armés terroristes le 14 avril 2018, face à l’hésitation des Forces amies, le chef d’Escadrons Bla-Toh, à la tête du contingent ivoirien, a pris l’initiative courageuse de libérer la base et l’aéroport ainsi que 72 personnes, dont 4 militaires américains et 1 haut cadre de l’Onu, détenues par les djihadistes.

Cet acte de bravoure lui a valu d’être distingué meilleur casque bleu des Nations unies dans le secteur de Tombouctou en 2018 par le Secrétaire général de l’Onu.

Le chef d’Escadrons Bla-Toh est un excellent officier de l’Arme blindée cavalerie dont les actions contribuent à rehausser l’image de l’Armée et partant, celle de la Côte d’Ivoire.

Pour cette 10e édition, ce sont 83 prix qui ont été décernés à 36 personnes morales et 49 personnes physiques dont 34 hommes, 13 femmes et un couple. Tous proposés par 32 ministères et par la Confédération générales des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci).

Le chef d’Escadrons Bla-Toh, le Colonel-major Kinanya Camara Alain, Commandant de l’Ecole de gendarmerie (Prix d’excellence de la meilleure structure militaire) et le chef d’Escadron Koné Karim Abdoul (Prix d’excellence du « Glaive d’Honneur de la Gendarmerie nationale ») portent à trois les nominés de la Défense.