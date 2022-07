Quelqu’un vous a bloqué sur WhatsApp ? Cette astuce simple permet de le savoir￼

Vous êtes-vous déjà demandé si une personne vous ignore ou si elle a vraiment bloqué votre numéro de téléphone? Sur WhatsApp, il peut parfois être difficile d’avoir une réponse et de faire la différence. Découvrez des conseils vous aideront à déterminer si vous êtes sur la liste noire de quelqu’un et que vous faites partie de sa liste de contacts bloqués.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée plus utilisée au monde entier. Grâce à cette plateforme, vous pouvez envoyer à vos amis, famille, connaissances et collègues des messages et des contenus multimédias. Seulement, ces messages peuvent être automatiquement ignorés par Whatsapp grâce aux paramètres de confidentialités et la touche Bloquer ce correspondant. Et pour cause, vous n’êtes pas obligé de recevoir les messages de quelqu’un sur votre téléphone. Il est tout de même possible de savoir si vous faites partie des contacts bloqués par vos interlocuteurs.

Comment bloquer quelqu’un sur WhatsApp ?

S’il y a quelqu’un dans votre vie dont vous préférez ne pas voir les messages, vous pouvez facilement le bloquer.

Dans les paramètres de WhatsApp, rendez-vous dans « Compte », puis dans « Confidentialité » puis dans « Contacts bloqués ». Vous pouvez ajouter une personne de votre liste de contacts avec le signe plus en haut à droite.

Il existe une autre option à adopter si un inconnu vous envoie un message, appuyez sur le numéro de téléphone en haut de la conversation pour ouvrir le profil. Tout en bas, vous trouverez l’option « Bloquer ». Cela vous permettra de ne plus recevoir ses messages.

message whatsapp

Comment savoir si vous êtes bloqué par quelqu’un ?

Si vous avez la possibilité de mettre fin aux messages de votre correspondant, comment savoir si vous avez vous-même été bloqué par quelqu’un ? Vous ne pouvez pas voir cela spécifiquement dans l’application mais il existe des indices pour l’affirmer.

La première preuve est bien sûr que la personne ne répond pas à vos messages depuis longtemps mais cela n’est pas suffisant pour penser que la personne vous a bloqué.

Un autre indice est que vous ne pouvez plus voir quand cette personne s’est connectée pour la dernière fois sous le nom de votre contact. Ce n’est pas non plus une garantie car cette personne peut l’avoir désactivé dans les paramètres de confidentialité.

Il existe également un troisième indice, ce sont les coches à côté de vos messages, de confirmation de lecture, qui sont également révélatrices. Une coche signifie que votre message a été envoyé mais n’a pas été reçu par le destinataire, deux coches confirment que le message est reçu. Les messages des contacts bloqués n’arrivent pas. Alors, si vous ne voyez jamais une deuxième coche, il y’a des chances que vous soyez bloqué. Cet élément n’est également pas une certitude que votre interlocuteur vous a bloqué car cette personne peut aussi avoir son téléphone éteint.

Le dernier recours est d’essayer d’appeler via WhatsApp. Un appel téléphonique ne passera pas si vous êtes bloqué.

Seule la personne qui a bloqué le numéro de téléphone peut retirer les contacts de la liste noire et les débloquer.

La question à se poser est de savoir si vous souhaitez savoir d’une manière différente la raison pour laquelle votre correspondant vous a bloqué. Vous pourriez demander de vive voix pourquoi elle ne souhaite plus recevoir vos messages. Il y a donc peu de chance qu’il attende vos messages et il vaudrait peut-être mieux l’accepter.

