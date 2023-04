Ramadan 2023 : Kandia Camara invite les fidèles à prier pour la paix et la cohésion sociale

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire a célébré le vendredi 21 avril 2023, l’Aïd-el-fitr ou encore la fête du ramadan, dans la joie et la ferveur.

Le maire de la commune d’Abobo, Kandia Camara qui a prié à la grande mosquée d’Abobo, a invité les fidèles musulmans à prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Pour elle, il ne peut avoir de progrès, de développement sans la paix et la cohésion sociale.

« Nous prions Allah afin qu’il continue de préserver notre beau pays, la Côte d’Ivoire, qu’elle demeure toujours en paix et que les Ivoiriens vivent ensemble dans la joie, dans la solidarité et dans la cohésion sociale », a déclaré le maire, invitant par ailleurs, la communauté musulmane à prier pour le Chef de l’Etat, le vice-Président, le Premier ministre, le gouvernement et pour l’ensemble des Ivoiriens.

Kandia Camara exhorte les Ivoiriens à faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité pour une Côte d’ivoire unie et solidaire. « Vous voyez dans cette mosquée, nous avons les chrétiens représentés par le bishop Lougah François, la ministre Jeanne Peuhmond, Dr Kpan aux côtés des ladji et des hadja ici dans la mosquée. C’est cela le vivre ensemble et si nous voulons que la Côte d’Ivoire demeure en paix, il faut que les Ivoiriens continuent de vivre ensemble dans la fraternité, la cohésion, dans la partage et la solidarité », a-t-elle exhorté.

Aussi, a-t-elle exprimé sa reconnaissance à Allah qui a permis que ce mois de ramadan se passe passdans la santé, la joie, dans la paix, la sécurité et le bonheur. « Nous continuons de le prier afin qu’il nous accorde beaucoup de mois de ramadan, qui est un mois de piété, de dévotion, de prière, bénédictions », a déclaré le maire d’Abobo.

L’imam Fassiri Diarrassouba qui a officié la prière a demandé aux fidèles de demeurer dans la prière et le recueillement. Avant d’inviter les fidèles de partager ce qu’ils ont ceux qui n’en ont pas pour une fête plus réussie.

Rappelons qu’au cours de ce mois de ramadan, le conseil municipal avec à sa tête le maire Kandia Camara a offert des kits alimentaires à plus de 5000 familles vulnérables de la commune d’Abobo.