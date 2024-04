Ramadan 2024 : Laurent Tchagba offre des vivres et non vivres à la population d’Attécoubé

A l’occasion du mois de ramadan, le ministre des Eaux et Forêts M. Laurent Tchagba, par ailleurs, député de la circonscription d’Attécoubé a fait parler de sa générosité. Il a offert des vivres et non vivres à la population d’Attécoubé. Il s’agit des déguerpis des quartiers Boribana, Marine, Gbèbouto, Agban Attié, ainsi qu’aux secrétaires de section du Rhdp et l’ensemble des imams.

Le don est composé de 35 tonnes de riz et de 35 tonnes de sucres. Pour un montant total de 5 millions de FCFA. Cette action en faveur de cette population s’est déroulée, le 30 mars 2024, au groupe scolaire Laurent Tchagba d’Attécoubé. A noter qu’à ces dons s’ajoutent 2000 repas offerts par jour durant 10 jours aux familles démunies des quartiers déguerpis de cette commune.

Selon Coulibaly M’Ba Idriss député d’Attécoubé représentant le ministre Laurent Tchagba, cette action est un acte d’humanisme et de solidarité en faveur des populations. Il s’agit de venir en aide aux familles démunies en les assistant à travers des dons de diverses natures.

Le représentant du ministre s’est dit heureux de se retrouver parmi ses hôtes pour leur offrir ses présents afin de leur permettre de passer un bon moment en ce mois de pénitence et de partage qu’est le ramadan. « C’est un acte social et de fraternité. Il s’agit de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, aux populations défavorisées pendant cette période du mois de ramadan, mois de partage et de solidarité, pour leur dire qu’elles ne sont pas seules », a indiqué l’honorable Coulibaly M’Ba Idriss. Sans oublier de leur demander de continuer à prier pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d’Ivoire mais surtout pour le gouvernement avec à leur tête le Président de la République Alassane Ouattara.

De son côté, Moussa Kader, secrétaire départemental Rive droite du Rhdp d’Attécoubé a indiqué que ce geste de solidarité s’inscrit dans la vision d’une Côte d’Ivoire solidaire prônée par le chef de l’Etat. Au nom des bénéficiaires, l’Imam de la mosquée principale de la cité Fairmont, Ouédraogo Nouhun a exprimé sa gratitude à leur bienfaiteur. Il a également formulé des prières de bénédictions à son endroit et pour le pays.