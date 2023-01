SHOWBIZ: Tina Glamour se souvient de la naissance de son fils Arafat Dj

Ce jour marque la date naissance de DJ Arafat. Houon Ange Didier aurait eu 37 ans. C’est donc l’occasion pour plusieurs fans, collègues musiciens et sa mère de lui adresser un tout petit message d’amour et de prière. « Petite pensée pour toi mon jumeau du 26 janvier DJ Arafat », a posté l’animatrice Konnie Touré sur sa page Facebook, à l’occasion de son anniversaire à elle aussi accompagné d’une émoticône d’amour.

Mais l’hommage rendue par sa mère, Tina Glamour, à cette occasion est bien plus particulier en termes d’affection. « Un 26 janvier 1986, j’ai eu mal au ventre et je t’ai donné la vie mon fils unique, mon bébé You. Si tu vivais, tu aurais eu 37 ans ce 26 janvier 2023, tu nous manques, mon enfant. Tes enfants ont grandi. Je t’aime et je t’aimerai à vie », a fait savoir la mère du “Daïshikan” à travers un poste sur les réseaux sociaux.

Logbo Valentine n’a pas manqué de pointer du doigt la méchanceté de certaines personnes à son égard. « J’ai mal de la méchanceté des gens envers moi ta maman Valentine mais, c’est moi que Dieu a choisi pour te donner la vie. Repose en paix mon ange Didier né à la maternité de Cocody », a rappelé Tina Glamour. « Repose en paix – Union de prière », a-t-elle conclu.

Pour rappel, Arafat Didier, de son vrai nom Ange Didier Houon, est né à la maternité de Cocody le 26 janvier 1986. Artiste chanteur, compositeur, parolier, producteur, arrangeur musical, il est décédé dans un accident de moto le 12 août 2019 après avoir raflé plusieurs titres musicaux.

