Société: pourquoi habiter à Bingerville?

Bingerville, l’ancienne cité capitale de la Côte d’Ivoire, entre 1900 et 1933, abrite une forte concentration du logement est déjà perceptible en 2023, une chose qui soulage les populations.

POURQUOI S’INSTALLER A BINGERVILLE ?

L’explosion du logement dans cette banlieue d’Abidjan s’explique par la saturation immobilière d’Abidjan.

1. IMMOBILIER SATURE

Abidjan est saturé depuis une décennie déjà. Du moins en logements .

Pour y trouver une maison, votre étoile doit briller. Tout est occupé et les occupants ne se pressent pas de libérer. Cette congestion démographique et immobilière entraine donc forcément un coût onéreux des maisons.

2. BINGERVILLE, LE NOUVEL ELDORADO !

Entant situé à 30 km d’Abidjan, la capitale, la nouvelle cité autrefois sous-estimée, a fait l’objet de toutes les attentions. Ainsi a-t-on remarqué :

– La concentration des financements pour faire revivre la ville

– La déforestation au profil des logements économiques

– Le bitumage des routes pour favoriser l’accès

– L’électrification de la zone

– La livraison des maisons économiques et de haut standing.

Promoteurs immobiliers ainsi que de nombreux acquéreurs s’y ruent pour faire de bonnes affaires. Et aujourd’hui, il devient facile de voir le mélange et la fusion presque des deux cités.

BINGERVILLE EN PLEIN CHANTIER

La ville connait de grands chantiers immobiliers. Partout, on procède à des terrassements. Finis le temps où la ville n’avait pour seule référence que son emblématique hôpital psychiatrique.

Ce centre hospitalier est à présent concurrencé à Bingerville par l’hôpital Mère et Enfant dédicacé à la Première Dame de la Côte d’Ivoire Dominique Ouattara.

A côté de cela, l’avenue Nampé-Dioulo a connu des embellissements. D’autres avenues et routes ont été créées dans la ville ce qui la rend encore moderne et attrayante. On a doublé les dimensions de certaines voies. Le vieux bitumé a été rénové voire totalement remplacé par endroits.