Tina Turner : le parcours exceptionnel de la “reine du rock”

Après l’annonce du décès de l’icône de la musique Tina Turner, Brittany Spanos, rédactrice en chef de Rolling Stone, a évoqué l’héritage de la défunte star.

“Tout d’abord, Tina Turner est sans aucun doute la reine du rock and roll. C’est une étiquette qu’on ne peut lui enlever et qu’on ne peut attribuer à personne d’autre”, a déclaré Brittany Spanos.

Tina Turner est décédée le 24 mai après une longue maladie, à son domicile de Küsnacht, près de Zurich, selon son manager. Elle avait 83 ans.

La carrière de Turner a été marquée par l’endurance et la résilience. Après avoir quitté un mariage marqué par la violence physique, elle a connu le succès auprès d’un public plus jeune.

“Le type de carrière et d’obstacles qu’elle a dû surmonter dans sa vie et qu’elle a surpassé les attentes de quiconque quant à ce qu’une femme pouvait faire après l’âge de 40 ans, après avoir subi d’immenses violences physiques et émotionnelles pendant tant d’années, était totalement inédit et tout simplement, je veux dire, vraiment révolutionnaire à bien des égards.”

Spanos affirme que Turner a inspiré de nombreux artistes au fil des ans.

“Regardez quelqu’un comme Beyonce, c’est un excellent exemple. Vous savez, elle est en train de faire une énorme tournée des stades en ce moment. Et je pense qu’elle est, vous savez, c’est incroyable de penser au type d’impact que Tina Turner a eu sur le style et la performance scénique de Beyonce”.

Selon M. Spanos, les gros titres des prochains jours se concentreront sur ce que Tina Turner a enduré au début de sa vie, mais il est important de se rappeler qu’elle a trouvé du réconfort.

“Dans les dernières années de sa vie, elle a pu s’évader et mener une vie tranquille, comme elle le souhaitait et l’avait souhaité”, a déclaré Mme Spanos.

Elle a ajouté : “Je pense que c’est quelque chose dont elle a été très reconnaissante et qu’elle a pu expérimenter au cours de sa vie”.