« Tu ne m’as pas invité », la chroniqueuse Esther Uha réagit au mariage de Konnie Touré

Alors qu’elle réagissait au mariage de Konnie Touré jeudi dernier, Esther Uha a confié n’avoir pas été invitée par son amie et collègue de travail de Life TV.

Esther Uha n’a pas participé à la cérémonie de mariage de Konnie Touré ce jeudi 27 avril 2023. Alors que son absence suscitait la polémique en raison de la présence très remarquée de Marie Paule Adjé, Esther Uha a réagi au mariage de son amie et collègue de Life TV sur sa page Facebook.

« Tu nous avais bien caché tout ça hein, ma koko. Au point où pour moi, ce jeudi était un jour des plus classiques… Alors que la koko nationale était en train de mettre le pays sur un pied. Je suis tellement heureuse pour toi ma koko! Toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur à ton époux et toi », a réagi Esther Uha. A l’en croire , elle n’a pas été invitée au mariage de Konnie Touré. « Tu penses que parce que tu ne m’as pas invité tu vas m’échapper? J’arrive là-bas faire mon “emporter”, a-t-elle ajouté.

Konie Touré, 41 ans s’est mariée à l’athlète Abdoufata Cho Mahama, 33 ans, ce jeudi à la grande Mosquée du Golfe en présence de ses collègues et ses chroniqueuses du Life du Week-end.

Un mariage diversement apprécié en raison de l’âge avancé de l’animatrice de l’émission Life Week-end qui, depuis ses 39 ans ne ratait aucune occasion pour signaler qu’elle est à la recherche d’un homme à marier.