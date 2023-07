Un dentiste répond aux questions les plus posées sur Google

Il est important de bien s’occuper de ses dents.

On sait que la recommandation générale est de se brosser les dents deux fois par jour, mais il y a beaucoup d’autres choses importantes à ne pas oublier pour garder des quenottes fortes et saines. Le Dr Stephen Dodd, spécialiste de la dentisterie esthétique chez Ringway Dental, a répondu aux questions les plus fréquemment posées pour vous aider à prendre soin de votre sourire.

À quelle fréquence dois-je consulter le dentiste ?

Bien que cela puisse paraître fastidieux, il est important de consulter son dentiste au moins tous les six mois.

« Pour les examens de dentisterie générale, nous recommandons une visite tous les six mois, conseille le Dr Dodd. Pour l’hygiène, cela dépend de vos besoins et de votre plan d’entretien, par exemple si vous avez des implants dentaires. D’une manière générale, il est conseillé de consulter entre 2 et 4 fois par an afin de maintenir une bonne santé gingivale. »

Quel type de dentifrice dois-je utiliser ?

Il existe une grande variété de dentifrices, vous devez donc choisir celui qui convient à vos besoins spécifiques. Le dentiste recommande de « s’assurer qu’il provient d’une marque réputée et qu’il est à base de fluor. En ce qui concerne les dentifrices pour dents sensibles, ils sont efficaces et conviennent parfaitement aux personnes souffrant de sensibilité. »

Les brosses à dents électriques sont-elles meilleures que les brosses à dents manuelles ?

Il existe également un large choix de brosses à dents, de la brosse à dents manuelle classique à la brosse à dents électrique plus luxueuse.

« C’est un débat intéressant car une brosse à dents manuelle, si elle est utilisée correctement, est parfaitement adaptée à l’élimination de la plaque dentaire, explique le Dr Dodd. C’est pourquoi nous recommandons les brosses à dents électriques, qui font tout le travail à votre place ».

Pourquoi mes gencives saignent-elles ?

Si vos gencives saignent, cela peut être le signe d’un problème de santé gingivale.

« Cela signifie qu’il y a une inflammation active des gencives causée par des bactéries, explique l’expert. Il existe différentes échelles de maladies des gencives. Il peut s’agir d’une gingivite ou, si elle est plus grave, d’une parodontite. Si elles saignent lorsque vous vous brossez les dents, vous devez les faire examiner par un dentiste pour en vérifier la raison. »

Dois-je utiliser un bain de bouche ?

Si vous vous brossez efficacement les dents et utilisez du fil dentaire, le bain de bouche n’est pas indispensable.

« Ce n’est pas essentiel, affirme le Dr Dodd. Si vous vous brossez les dents et utilisez des brosses interdentaires/du fil dentaire deux fois par jour, le bain de bouche n’est pas indispensable, mais il peut être un outil agréable à utiliser pour donner à votre bouche une sensation de fraîcheur. »