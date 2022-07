Voici pourquoi devez mettre du papier aluminium devant votre porte￼￼

Très utilisé en cuisine pour protéger les nourritures, le papier aluminium a encore d’autres utilisations. La preuve, en le disposant devant la porte de votre chambre, il pourrait vous aider à éviter certains désagréments. Découvrez les autres utilisations possibles du papier aluminium dans cet article.

Le papier aluminium fait partie des matériaux incroyables utilisés en cuisine. Outre le fait qu’il permet de couvrir les plats cuisinés, ce dernier peut être utile pour protéger d’autres objets à la maison. Cependant, en le plaçant près des ouvertures de votre habitation, il peut également avoir un pouvoir dissuasif.

Pourquoi mettre du papier aluminium devant la porte de la maison ?

En effet, être envahi par des visiteurs indésirables comme les animaux, est une chose qui dérange. Pour alors éviter cela, nous vous proposons d’essayer cette solution.

Mettre du papier aluminium devant la porte de la maison peut sembler étrange. En effet, ces animaux n’aiment pas le bruit de ce papier. Il suffit alors d’accrocher un bout de papier aluminium à un bâton pour créer une sorte de drapeau et de le placer tout près de votre porte. Ainsi, tous ces visiteurs errants qui chercheront à s’introduire chez vous seront gênés par le bruit du papier créé par le vent. De plus, ils seront éblouis par la réflexion de la lumière sur la matière.

Si vous avez un chat à la maison, cette technique le dissuadera de faire ses griffes sur votre canapé ou votre lit. Il suffit de recouvrir la zone en question de papier aluminium. Ce matériau élimine à coup sûr ses envies destructrices.

Autres utilisations du papier aluminium à la maison

En plus d’éloigner les animaux comme les chats, le papier aluminium a également d’autres utilisations insoupçonnées. Nous vous invitons à les découvrir ici :

Repasser les vêtements

Pour que vos vêtements soient repassés en un rien de temps, il suffit de glisser une feuille d’aluminium sous la housse de la planche à repasser. Le fer glissera ainsi plus rapidement et captera la chaleur pour une meilleure diffusion ; le repassage sera ainsi plus facile.

Enlever les traces de rouille

Pour vous débarrasser des traces de rouille sur certaines surfaces, vous n’avez qu’à froisser du papier aluminium et l’humidifier. Frottez ainsi la zone à traiter pour désincruster toute trace de rouille.

Éliminer l’électricité statique

Phénomène assez courant, l’électricité statique peut se produire sur les vêtements en tissu synthétique. Pour pallier ce désagrément, placez une boule d’aluminium dans le sèche-linge qui déchargera les vêtements de l’électricité. Cette astuce est en plus économique puisque vous pouvez utiliser votre boule d’aluminium plusieurs fois.

MEElv

Comments

comments