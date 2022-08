Voici pourquoi vous devez mettre un peu de sel dans votre tasse de café￼￼

Qu’il soit noir, allongé ou serré, il existe différentes manières de déguster du café. Ce dernier qui permet de booster l’énergie durant la journée, est souvent consommé par ses amoureux le matin ou à midi. Découvrez dans cet article une astuce naturelle pour rendre son goût authentique.

Pour atténuer le goût amer du café, certaines personnes ont pris l’habitude de le sucrer. Or ce geste pourrait dénaturer sa saveur. C’est pourquoi, nous vous proposons cette astuce de grand-mère qui va vous permettre de retrouver le goût authentique du café. Même si ce dernier dépend de son apparence, son odeur et sa texture, il peut être savouré d’une autre manière avec cette méthode naturelle.

Les grains de café contiennent des acides qui sont modifiés lors de la torréfaction ; ce qui confère alors le goût amer au café. Pour donc atténuer un peu son goût amer, vous pouvez ajouter du sucre à votre café ou encore du lait pour qu’il corresponde au goût que vous recherchez. Mais bien que cette idée soit originale, vous pouvez également ajouter une pincée de sel à votre café pour en réduire l’amertume.

En effet, en ajoutant du sel dans votre café, les récepteurs de sel de votre palais augmentent les saveurs sucrées de votre goût et bloquent le parfum amer du café. En plus de rehausser le goût du café, le sel réduit l’envie et le besoin de sucre ce qui vous évitera d’en ajouter une dose supplémentaire dans votre café. De plus, le sel va permettre d’ouvrir vos papilles gustatives afin de sentir le goût authentique du café. Cette pincée de sel permet de remarquer aussi toutes les nuances des grains de café.

Par ailleurs, après avoir dégusté et découvert toutes les saveurs de votre café, ne jetez pas votre marc de café mais recyclez-le.

