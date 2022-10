Votre smartphone se décharge trop vite ? découvrez l’application qui vide le plus votre batterie

Vivre sans smartphone aujourd’hui est pratiquement impossible. Du coup, l’on veille tellement sur lui. Cependant, il existe des applications qui sont des énergétivores. Elles vident rapidement les batteries de nos téléphones. Découvrez ici la première de ces applications.

À chaque nouvelle génération de smartphones tournant sous Android, les modèles misent sur le marché sont plus puissants et ont de nouvelles fonctions. Mais en contrepartie, leur autonomie a parfois tendance à diminuer, surtout lorsque leur constructeur n’a pas installé une batterie avec suffisamment de capacité.

Or les utilisateurs de ces smartphones sont tout le temps connectés à Internet, écoutent de la musique, regardent des vidéos, jouent à des jeux vidéo, utilisent des applications de messagerie, etc. Et bien que toutes ces applications consomment de la batterie, certaines sont plus énergivores que d’autres.

L’application qui épuise l’autonomie de la batterie de votre smartphone

Dans la catégorie réseaux sociaux, l’application numéro 1 qui est tenue pour coupable n’est autre que Facebook, le réseau social le plus célèbre au monde appartenant à Meta. En effet, faute d’optimisation de l’application, Facebook vide la batterie de nos smartphones. Heureusement qu’il existe des moyens pour empêcher cela d’arriver sans avoir à le désinstaller.

