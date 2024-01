« Vous avez notre confiance pour la suite de la compétition »dit ADO

Après la défaite des Eléphants de Côte d’Ivoire à la 2e journée de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations, ce jeudi 18 janvier 2023, au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, la réaction du Président ivoirien ne s’est pas fait attendre. Dans un post, le premier magistrat de la Côte d’Ivoire a tenu a encouragé, l’équipe nationale.

Sur l’image d’illustration qui accompagne son post, l’on peut lire en titre : « Nous sommes fiers de vous ! ». Et d’écrire : « Tous mes encouragements à nos chers Eléphants. Vous avez tout notre soutien et notre confiance pour la suite de la compétition ! ».

A noter que dans le match qui l’opposait aux Super Eagles du Nigeria, les Eléphants de Côte d’Ivoire ont été battus par un score de 1 but à 0. Un but consécutif à un pénalty. La Côte d’Ivoire occupe désormais la 3e place dans le groupe A, après la Guinée Equatoriale et le Nigéria. La Guinée Bissau occupant la dernière place.