WhatsApp : liste des téléphones qui ne prendront pas en charge l’application à partir du 31 mai

WhatsApp est sans aucun doute l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, et elle est toujours mise à jour avec des améliorations et des ajustements.

Meta , la société propriétaire de l’application, a confirmé qu’à partir du 31 mai de cette année, l’application cessera de fonctionner sur plusieurs téléphones qui ne répondront pas aux exigences de compatibilité, car ce sont des modèles quelque peu abandonnés.

Des téléphones portables qui seront sans WhatsApp d’ici le 31 mai

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Le mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Tendance II

Coque Samsung Galaxy X2.

LG Optimus L3 II Double

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Double

LG Optimus L7 Double

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

Adopteur LG

LG Lucide 2

LG Optimus F7

Compagnon Huawei Ascend

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

AfrikMag

Grand mémo ZTE

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platine

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

WhatsApp identifie chaque année les appareils et les logiciels les plus obsolètes, et ceux qui comptent le moins d’utilisateurs sont ceux qui ne sont plus pris en charge. Il est également possible que ces appareils ne disposent pas des dernières mises à jour de sécurité ou des fonctionnalités requises pour exécuter WhatsApp .

“Afin de suivre les dernières avancées technologiques, nous arrêtons régulièrement de prendre en charge les systèmes d’exploitation obsolètes pour dispenser nos ressources à la prise en charge des plus récents”, donc “nous mettrons régulièrement à jour cette page pour nous assurer que les Les derniers systèmes d’exploitation que nous prenons en charge sont répertoriés ici”, prévient WhatsApp.