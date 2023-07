WhatsApp: quelle est la signification de l’émoji « mdr » et quand l’utiliser ?

Avec l’avènement des réseaux sociaux, l’utilisation des émojis, émoticônes et stickers deviennent courant. Cependant beaucoup les utilisent de travers. Découvrez ici la signification de l’émoji « mdr » et quand l’utiliser.

L’émoji « mdr » est la version plus « hystérique » du visage riant aux larmes. Le visage représente un rire si intense que le smiley se penche sur le côté, un peu comme s’il ne pouvait pas contrôler son hilarité. Il convient donc très bien aux contextes particulièrement drôles.

Le rire est si fort et immodéré, que l’émoji ne peut se contenter d’avoir une posture droite et sage comme celle des autres smileys. Le plus amusant justement, c’est que cet « émoticône » ou plus précisément l’émotion qu’il incarne fait aussi mal qu’elle apaise.

A quel moment utiliser cet émoji?

Dans d’autres contextes encore, cet émoji peut représenter autre chose selon les situations à savoir :

Exprimer une opinion qui pourrait agacer

Dans certains cas, on peut utiliser cet émoji qui se roule par terre en riant pour accompagner une opinion marginale agaçante. Un autre exemple, c’est celui des créateurs de contenu qui utilisent cet émoji pour agrémenter les descriptions de leur contenu (photos, vidéos, articles, etc) et marquer le côté drôle de la situation.

Exprimer un rire un peu moins fort

Oui, vous pouvez parfaitement utiliser l’émoji mdr même quand vous ne voulez pas vous rouler par terre de rire. Parce que même si vous ne roulez pas par terre en riant, si vous estimez que la situation est trop drôle, alors il est toujours permis d’utiliser cet émoji .