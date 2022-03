94e cérémonie des Oscars : Chris Rock réagit 24 h après la chiffle reçu

La 94e cérémonie des Oscars, présentée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a honoré les meilleurs films sortis depuis le 1ᵉʳ mars 2021, et a eu lieu au Dolby Théâtre à Hollywood, en Californie, le 27 mars 2022. A cette occasion de l’histoire de l’art, Chris Rock avait reçu une chiffle, certainement la première et la plus honteuse de sa carrière de comédien, un chiffle reçut par WILL SMITH. La gifle de Will Smith a Chris Rock a provoqué malaise et stupeur lors des Oscars 2022. L’acteur oscarisé s’est excusé, tandis que l’Académie a annoncé ouvrir une “enquête”.

En effet, Chris Rock avait fait une blague de mauvais goût sur le crâne rasé de l’épouse de Will Smith. Jada Pinkett Smith souffre en effet d’alopécie, une maladie qui provoque la perte des cheveux.

Après que WILL SMITH s’est excusé, Chris Rock l’a aussi fait, “En tant que comédien, il peut être difficile de comprendre quelles lignes doivent être franchies et lesquelles ne le sont pas. Hier soir, j’ai franchi une ligne que je n’aurais pas dû et j’ai payé le prix énorme de ma réputation d’humoriste de renom. La comédie ne consiste jamais à se moquer ou à minimiser les personnes confrontées à des épreuves majeures dans leur vie. La comédie consiste à utiliser des circonstances réelles pour créer des rires et apporter de la lumière dans un monde autrement sombre. Cela dit, je m’excuse sincèrement auprès de mes amis Jada Pinkett-Smith, Will Smith et du reste de la famille Smith pour le manque de respect et le mépris dont j’ai fait preuve et qui ont malheureusement été diffusés au monde entier. J’espère qu’avec le temps, le pardon pourra venir de cette situation et que nous pourrons tous être meilleurs, plus prévenants à la fin”, a-t-il déclaré.

