Accusé d’infidélité avec Mya Yafai, la star, elle pense à autre chose

Alors que la star nigériane David Adedeji Adeleke se trouve au centre d’une grosse polémique pour une histoire d’infidélité, le chanteur vient de réagir en remuant le couteau dans la plaie.

Tout a commencé après la fuite d’une vidéo dans laquelle on peut voir Davido et l’actrice américaine Mya Yafai se tenir la main, alors qu’ils sortaient pour une promenade à Sint Maarten. Telle une trainée de poudre, la vidéo s’est répandue sur la toile et a attisé la colère des fans et mélomanes du chanteur.

À la suite du tollé qu’a provoqué cette vidéo et des accusations d’infidélités qui ont été collées à la star nigériane, l’interprète de « Jowo » a brisé le silence pour ajouter de l’huile sur le feu. Davido déclare : «un autre wahala est en cours de chargement» a-t-il posté sur ses médias sociaux. De quoi attiser davantage la colère de ses fans sur cette affaire d’infidélité.

Il faut noter que le chanteur Davido a mis vraiment le paquet ces derniers temps, en travaillant sur de nouvelle collaboration musicale avec Bad Boy Timz, Lax, Olamide. Il a également figuré sur la liste des 100 leaders émergents de Time’s 100 NEXT. Il a également joué au concert Tiny Desk de NPR.

