Action sociale : Moncebo Zikode, auteure du tube « Jérusalema », a visité l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville

L’artiste sud-africaine Moncebo Zikode, auteure du tube « Jérusalema », a visité l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, le samedi 9 janvier 2021, a appris AbidjanTV.



Etablissement sanitaire de référence en Afrique de l’Ouest, l’artiste sud-africaine a voulu visiter cet hôpital spécialisé dans la prise en charge du couple Mère-Enfant qu’elle avait eu l’opportunité de découvrir grâce à la magie d’Internet depuis sa terre natale.

C’est donc aux côtés de Madame Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa, M. Diop Hachim, Directeur Général de l’HME, Madame Sylvia Da Silva-Anoma, Professeur titulaire de Chirurgie pédiatrique et Directrice Médicale et Scientifique de l’HME de Bingerville et de bien d’autres personnalités que l’artiste a effectué une visite guidée des différents services de l’hôpital. Elle a d’ailleurs profité de cette occasion pour avoir un mot de réconfort et de soutien aux enfants et aux parents rencontrés.



Signalons que l’artiste chanteuse a effectué le déplacement à l’HME avec les mains chargées de cadeaux pour le plus grand bonheur des petits pensionnaires de cet établissement sanitaire de référence.

Sapel MONE

