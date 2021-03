Affaire Archie/ Le prince Harry & sa femme Meghan Markle sur un plateau télé

Le prince Harry & sa femme Meghan Markle : Le couple s’est exprimé, dimanche soir, lors d’un entretien accordé à Oprah Winfrey, pour la chaîne américaine CBS.

Meghan Markle a affirmé que des membres de la famille royale s’étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie. Avant la naissance de l’enfant, le prince Harry a été informé “d’inquiétudes et de conversations (…) quant à savoir à quel point sa peau (serait) foncée”, a-t-elle dit à Oprah Winfrey. “Ce sont des conversations que la famille a eues avec lui”, a-t-elle précisé. Elle a également indiqué que le palais de Buckingham avait refusé d’accorder une protection à l’enfant, bien que ce soit la tradition.

Meghan a expliqué que les innombrables articles l’accablant dans la presse britannique l’avaient menée à avoir des idées suicidaires. “Je savais que si je ne le disais pas, alors je le ferais. Et je ne voulais juste plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires”, a-t-elle dit, les larmes au yeux, expliquant avoir eu ces idées alors qu’elle était enceinte de son fils Archie.

“Je suis allée voir l’institution, et j’ai dit que j’avais besoin d’aller quelque part pour obtenir de l’aide. J’ai dit que je ne m’étais jamais sentie comme ça avant (…) et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution”, a-t-elle ajouté.

Comments

comments