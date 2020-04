Affaire Emma Lohoues : Molare présente ses excuses

Molare présente a présenté ses excuses ce soir.

Bonjour la famille , avant tous propos je viens présenter mes excuses pour les différentes vidéos que vous avez vu circuler suite à l’anniversaire de EMMA LOHOUES ou bien entendu j’étais invité .

Je viens m’excuser d’autant plus je suis un exemple pour beaucoup et que je devrais avoir un rôle à jouer dans cette pandémie . Rôle tenu dès le début je comprend donc les frustrations qui peuvent en découler

J’apprécie les critiques objectives et constructives de mes différents fans et proches .

On aurait dû faire plus attention et on aurait Aussi du se dire que beaucoup de personnes s’identifie à nous .

Mais avec le recul je comprend la frustration de certains et je m’en excuse .

Pour finir je vais refaire mon dépistage COVID 19

Qui avait été fait il y a une semaine . Tous en m’auto confinant jusqu’à ce que j’ai les résultats des tests sur le COVID 19 soit donné . Je vais recommander la meme choses aux autres invités .

Et je vais tacher de mener des actions pour mobiliser plus que je ne le faisais sur les risques liés à la pandémie .

Je m’excuse en mon nom et au nom de ma petite sœur aussi . . je prend en compte les remarques pertinentes depuis toujours pour m’améliorer et je compatis à la douleur des personnes touchées .

C’était une erreur et sa ne change rien en mes engagements pris auprès des plus démunis , on va redoubler d’efforts et s’améliorer .

Bonne soirée à vous

Merci pour votre temps .

DIEU nous garde

