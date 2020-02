Affaire Jonathan Morisson a eu un enfant dans le dos de Maria Mobil: toute la vérité

« Je ne sais pas comment expliquer l’acte de Maria. Je n’arrive pas à comprendre que ma copine avec qui je vis surtout que nous venons d’aménager ensemble puisse écouter une tierce personne au point de penser que je lui ai fait un enfant dans le dos… ». Ces mots sont de Jonathan Morisson qui a joint la rédaction de votre site d’informations, Actupeople, afin de s’expliquer en exclusivité sur cette scène de ménage qui met à l’index le couple qu’il forme avec Maria Mobil. Poursuivant, le copain de la bimbo togolaise dira : « La fille qui prétend que j’ai eu un enfant avec elle, je l’ai connue bien avant Maria Mobil. Nous avons eu une relation, ça, je l’admets. Un jour, elle m’a appelé pour me dire qu’elle est enceinte de moi, et qu’elle souhaiterait faire passer la grossesse. Elle a même demandé que je lui envoie de l’argent pour cela. Chose que j’ai faite. Pour moi, cette affaire était close.

Du jour au lendemain, elle rentre en contact avec moi pour me dire qu’elle a accouché, ce que j’ai trouvé curieux. J’ai demandé alors à faire un test de paternité dès mon retour de l’Afrique. Mais bien avant, j’ai souhaité qu’elle m’envoie les documents de l’enfant, ce qu’elle n’a jamais fait. Et là, elle laisse croire qu’elle a accouché. Et plus, elle n’arrête pas depuis tout ce temps de me demander de l’argent…Bref, ce qui m’énerve dans cette affaire, ce n’est pas le demi mensonge de la fille qui a fait croire à Maria Mobil que j’ai eu un enfant avec elle, mais c’est le fait que sans m’en parler, ma copine, Maria que j’aime également au même titre qu’elle, vienne m’exposer sur les réseaux sociaux sans m’avoir écouté au préalable. J’ai tenu à clarifier les choses, mais je saurai comment régler cela à deux, entre elle et moi ».

