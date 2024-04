Affaire Observateur Ebène en prison: Marie-Paul Adjé sort enfin de son silence

Marie-Paule Adjé, restée silencieuse depuis le début de l’affaire l’opposant au comédien ivoirien Observateur Ebène, réagit enfin. Elle l’a fait à travers un commentaire sur sa page Facebook.

L’humoriste ivoirien Observateur d’Ebène, de son vrai nom Florent Kouakou Amany, séjourne depuis le lundi 15 avril 2024 au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA), anciennement appelé la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA). Il est accusé de diffamation, atteinte à l’image, par le biais d’un système d’information à l’encontre de la chroniqueuse et femme d’affaire, Marie-Paule Adjé.

Dans la foulée, son avocat s’est même plaint des conditions dans lesquelles il se trouve. Ce qui a d’ailleurs suscité une pluie de demande de pardon à la chroniqueuse de la part des internautes. Environ une semaine après, Marie-Paule Adjé réagit.

Tenue pour coupable pour l’arrestation d’Observateur Ebène, elle a reproché aux internautes de la culpabiliser. « Comment vous pouvez venir sur la page d’une personne qui est la VICTIME, dans le but de la faire culpabiliser de s’être défendue face à quelqu’un qui à 3 reprises a diffamé, mettant en danger : Son couple, sa carrière, sa notoriété, son travail bâti de longues années et les contrats qui nourrissent celle-ci, son personnel et sa famille… M’avez-vous déjà vue dans le buzz négatif ? Non ! Face à la difficulté, j’ai besoin de Dieu. Avec mes respects !», a déclaré Marie-Paule Adje.