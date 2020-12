Affaire Yodé et Siro/ le Président Henri Kon Bédié apporte son soutien : “Force à vous”

Yodé et Siro sont en garde à vue suite à leur convocation par la gendarmerie. Selon les informations reçues de leur staff,on leur reprocherait une incitation à la haine tribale et un outrage à magistrat.

Et ces accusations proviendraient des propos qu’ils ont tenus lors de leur dernier concert. Le Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI-RDA, Président de la CDRP, Henri Konan Bédié a apporté mercredi son soutien aux artistes. « J’apporte tout mon soutien à ce groupe qui n’a fait que dire tout haut ce que les Ivoiriens disent bas. Force à vous, Yodé et Siro, artistes engagés.On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation ».

Sapel MONE

Comments

comments