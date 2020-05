Akissi Delta : « aucun homme n’a voulu me mettre chez lui à la maison »

Lors d’une interview accordée à un média de la place, la réalisatrice de la célèbre série “MA FAMILLE” s’est confié à cœur ouvert sur sa situation matrimoniale.

“Je n’ai pas été à l’école, je n’ai jamais eu de mari parce qu’ils m’ont toujours sous-estimée. A chaque fois, dès que tu te présentes, les gens s’exclament : « Ah ! C’est une servante ». Pourtant, je sais bien faire la cuisine, tenir une maison et tout. Mais jamais aucun homme n’a voulu me mettre chez lui à la maison.

Malgré tout , l’actrice reste optimiste et comme elle le dit si bien ce n’est pas la fin du monde.”Mais je ne me morfonds pas pour autant, à crier tout le temps : « Ô Dieu, pourquoi n’ai-je pas un mari ? Pourquoi ne m’a tu pas donné un enfant ? » Non ! Tout le monde ne peut pas avoir de mari, tout le monde ne peut pas faire d’enfant. Parce que chacun a son programme selon la volonté de Dieu. Et si vous forcez ce qu’il n’a pas prévu pour vous, vous n’aurez que des gros problèmes au final. C’est pour cela que je le loue chaque matin pour le programme qu’il a tracé pour moi depuis bientôt 60 ans.”Je n’ai pas non plus d’enfant.

AbidjanTV

Comments

comments