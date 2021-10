Aliko Dangote raconte comment il a changé la vie d’un jeune homme en 10 minutes

Il y avait un jeune homme qui avait l’habitude de rester toute la journée devant le siège de Dangote Group. Pendant plusieurs mois, ce jeune homme venait devant les bureaux de Dangote en espérant le rencontrer.

Un jour, le milliardaire a demandé qu’on fasse monter le jeune homme à son bureau. Il lui a alors demandé ce qu’il voulait.

À peine le jeune homme commença à expliquer ses besoins et qu’il avait besoin de financement etc… Aliko s’est levé de sa chaise, et a dit au jeune homme ” viens avec moi”, le jeune homme voyant que Aliko se dirigeait vers l’ascenseur a demandé à Aliko si il devait revenir un autre jour car Mr avait Dangote avait l’air très occupé. Aliko lui a répondu Non, et lui a dit de continuer à expliquer son projet tout en faisant la même gestuelle.

Le jeune homme ne comprenait pas, mais il s’est exécuté, il a continué à parler jusqu’au Hall de l’immeuble, plusieurs personnes attendaient en bas, espérant voir Dangote, ce dernier est rapidement monté dans sa voiture et a demandé au jeune homme de monter avec lui.

Puis il a demandé au jeune de continuer sa gestuelle dans la voiture pendant 2 ou 3 minutes . Avant que le chauffeur ne démarre, il a demandé au jeune homme de descendre et lui a dit ” Maintenant tu as la vie devant toi, j’espère que tu sauras profiter de cette rencontre”

Le jeune homme n’a pas compris, il est descendu de la voiture et Aliko s’en est allé.

Quelques secondes après être descendu de la voiture, des dizaines de personnes sont venus autour du jeune, des investisseurs étrangers, des journalistes, des hommes d’affaires.

Tous venaient demandé au jeune homme, comment il avait fait pour rencontrer Dangote, était-il un ami, un conseiller, ou un membre de la famille?

Une société Irlandaise a alors proposé à ce jeune de devenir leur représentant au Nigeria, une autre à proposé au jeune homme d’être leur responsable communication etc….

En 10 minutes le jeune a reçu plus de 5 offres d’emploi et plusieurs demandes de partenariat. C’est alors qu’il a compris ce que ALIKO venait de faire.

La seule présence de ce jeune aux côtés d’Aliko, lui avait donné de la crédibilité et offert des contrats de toute une vie.

Avec qui traines-tu? Ou t’affiches-tu? Choisis tes fréquentations !

