Andrés Iniesta lâche enfin la vérité : «Je le jure et j’insiste. Je ne voulais pas vivre parce que…»

Andrés Iniesta a été l’un des joueurs les plus importants à la fois à Barcelone et dans l’histoire de l’équipe nationale espagnole, il était même chargé de convertir le but qui lui a donné la seule Coupe du monde que son pays natal a dans ses vitrines.

Cependant, il a également dû traverser des moments très durs et difficiles tout au long de sa vie, comme ceux dont il a choisi de se souvenir il n’y a pas si longtemps, la dépression et le désir de tout laisser derrière lui dans l’une des pires étapes qu’il ait eu à vivre.

En dialogue avec le podcast intitulé The Wild Project, l’actuel joueur de Vissel Kobe, une équipe qui joue dans la ligue japonaise, a parlé ouvertement de ce qu’étaient ces années au cours desquelles il a souffert d’une profonde dépression, surtout lorsque son ami proche, le joueur de RCD Espanyol Dani Jarque, décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 26 ans à l’été 2009.

«Je ne voulais pas vivre. C’était mon corps mais parce qu’il devait exister. Je n’avais pas cette joie ou cette énergie que la vie doit avoir. Ils vous testent et vous allez bien, mais vous remarquez que quelque chose ne fonctionne pas. Vous entrez dans votre corps et votre esprit, où vous voyez tout en noir. Je voulais que la nuit vienne pour pouvoir prendre ma pilule et me reposer. C’était le moment du plus grand plaisir», a avoué Andrés Iniesta.

De plus, il a souligné que même si son corps pouvait être dans un endroit, il n’y était pas, et que tant qu’une personne ne le vit pas dans sa propre chair, il ne peut pas le comprendre.

D’autre part, Andrés Iniesta a assuré qu’il avait commencé son traitement avec l’aide de Barcelone après la mort de son ami et qu’aujourd’hui encore, il continue d’aller à ses séances de thérapie.

«Je continue à suivre une thérapie parce que j’ai besoin de me réparer. Au fil du temps, la vie vous apprend que la dépression et la maladie mentale peuvent affecter n’importe qui. Il ne s’agit pas de choses matérielles. Je peux avoir toutes les voitures du monde et tout ce que je veux, mais c’est quand même difficile d’affronter les problèmes de la vie. C’est un processus quotidien», a-t-il expliqué.

Andrés Iniesta a aussi donné son avis sur le Ballon d’Or

Karim Benzema a été le vainqueur de la récente cérémonie du Ballon d’Or. Comme chaque année, le débat sur le joueur sorti vainqueur en 2010 a été rouvert.

Andrés Iniesta a dû se contenter de la deuxième place, après la première de Lionel Messi, malgré le fait que l’Espagnol ait marqué le but le plus important de l’équipe de son pays lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Jordi Wild, propriétaire du podcast, a osé demander à son invité s’il considérait que le monde lui devait un Ballon d’Or, mais l’ancien barcelonais a été très clair à ce sujet.

«Non. Je dis ce que je ressens. Celui qui dit qu’il joue pour les gagner est très bon. J’aurais aimé le gagner, bien sûr. Ce n’est pas que je sois un non-conformiste, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui manque dans ma vie», a-t-il déclaré. Il a également déclaré qu’il ne croyait pas beaucoup aux récompenses individuelles, même s’il les avait remportées tout au long de sa carrière.

Comments

comments