Au cœur de la polémique entre Alpha Blondy et sa fille Soukhéïna: voici le message de son épouse Aelyssa Darragi

Lorsque leur relation a été rendue publique, interrogée, Aelyssa Darragi qui n’était alors que la compagne d’Alpha Blondy confiait ceci à Actupeople : « Alpha et moi, avons décidé de ne pas nous exprimer sur le sujet. Il y’a déjà trop de débats sans nous… ». Nous étions alors en Juillet 2019. Huit mois après, soit en février 2020, Aelyssa Darragi devenait l’épouse d’Alpha Blondy. La cérémonie de mariage est médiatisée. Dans la foulée, l’on va assister à une polémique entre Alpha Blondy et sa fille Soukhéïna. Une passe d’armes où le linge familial a été lavé en public à relent de révélations explosives. Pendant les quelques jours qu’aura duré la tempête, Aelyssa Darragi a gardé le silence. Alpha Blondy, lui, est aussitôt retourné en studio pour mettre la dernière patte à son nouvel album qui verra la participation du rappeur franco malien, Mokobé. Ce dimanche, avec sourire, Aelyssa Darragi est sortie de son silence. Aucun traître mot sur la polémique qui a secoué la Toile, entre sa belle fille et son époux. Elle parle plutôt de bénédiction soudaine.

Aelyssa Darragi, épouse d’Alpha Blondy : « Gardez toujours le coeur joyeux »

Aelyssa Darragi, l’épouse d’Alpha Blondy est heureuse. Elle savoure cet instant de bonheur, sans sourciller, et surtout sans rentrer dans la polémique. Avec sourire, elle a publié ce message en ce dimanche 1er mars 2020 : « Une bénédiction soudaine semble parfois faire bifurquer une destinée..mais c’est juste que l’Esprit voit enfin la route qui se traçait pour lui depuis longtemps. Gardez toujours le cœur joyeux et restez reconnaissants de vos grâces. La joie est le soleil des âmes, elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Souriez à la vie, elle répondra toujours positivement ».

