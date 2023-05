Aya Nakamura : la chanteuse aurait pu avoir une carrière dans le sport (raison)

Aya Nakamura est une artiste très populaire. Cependant, la chanteuse aurait pu avoir une carrière bien différente dans la natation.

Depuis plusieurs années, Aya Nakamura s’impose comme l’une des chanteuses les plus connues en France. Elle enchaîne les succès. De plus, ses tubes se comptent sur les doigts des deux mains, voire plus !

En janvier dernier, elle a d’ailleurs sorti son quatrième album DNK. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans étaient au rendez-vous. En première semaine, elle a vendu 15.813 exemplaires de son disque. Pas mal !

Depuis, le projet est devenu disque d’or. Il faut dire qu’avec des morceaux comme Baby, Beleck ou encore Daddy, dont elle a dévoilé le clip avec SDM il y a peu, Aya Nakamura ne pouvait que faire mouche.

Mais l’aura de la chanteuse dépasse le cadre de la musique. En effet, depuis peu, Aya Nakamura est égérie de Lancôme. Une belle réussite pour elle !

Dans la dernière campagne de la marque, elle apparaît alors aux côtés de Zendaya, Pénélope Cruz ou encore Julia Roberts. «Grâce à cette collaboration, j’espère inspirer les femmes autour de moi et les pousser à devenir à ce qu’elles ont toujours voulu être», a-t-elle déclaré.

Une chose est sûre, Aya Nakamura est devenue une vraie icône moderne. Cependant, elle aurait très bien pu prendre une trajectoire bien différente dans le passé.

En effet, rien ne la prédestinait à faire de la musique. À la place, elle aurait pu faire vibrer les foules en s’imposant dans la natation.

Pourtant, dans le passé, rien ne semblait la diriger vers le studio et les salles de concerts. En effet, Aya Nakamura aurait pu faire chavirer le public avec ses longueurs dans un bassin.

En effet, la Fédération de Natation lui trouvait des qualités d’athlètes. Une carrière qu’Aya Nakamura a vite arrêtée pour une raison bien précise. Mais quelle est-elle ?

«Flemme. Je commençais à aimer le maquillage et c’est relou d’être tout le temps mouillée«, expliquait-elle dans les colonnes de ELLE. Au moins, les choses sont claires !

Dans ce même entretien, elle a aussi révélé avoir été très attirée par le modélisme. «J’adore dessiner et tous les murs de ma chambre étaient couverts de croquis. Mais quand j’ai compris qu’il fallait dessiner tout le temps», a-t-elle déclaré.

Au vu de sa réussite dans la musique, Aya Nakamura ne doit pas avoir beaucoup de regrets. En effet, elle cumule des millions de vues, des dizaines de certifications et enchaîne les succès.

D’ailleurs, elle se produira trois fois à Bercy du 26 au 28 mai prochain. De quoi nager de bonheur avec son public et retrouver d’une certaine manière son attrait pour la natation.