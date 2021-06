Aya Robert à Tina Glamour : “Arafat n’est pas ton seul enfant. Préoccupe-toi aussi de tes autres filles”

La Blogueuse Aya Robert n’a pas du tout été tendre avec Tina Glamour ( la Mère de la défunte star du “Coupé-décalé” la danse des voleurs, Didier Arafat). Sur les réseaux sociaux, Tina Glamour se fait plaquer au sol.

“Tu commets les mêmes actes que tu reprochais à Arafat.

Arrête de vilipender ta propre mère”.

“Que maman arrête un peu. Ressaisis-toi. Arafat n’est pas ton seul enfant. Tu as aussi deux autres filles. Sois présente pour elles. Tu nous demande de laisser le nom de ton fils en paix. Mais apparemment, c’est toi qui ne veux plus laisser son nom en paix. Tu n’as pas pu être là comme il le fallait pour Arafat.”

Aujourd’hui, il n’est plus. Ne fais pas de même pour tes autres enfants. La famille passe avant tout. Rapproche-toi de ta famille. Notamment de ta mère. Qui a besoin de toi. Arrête de la vilipender sur les réseaux-sociaux. Finalement, c’est ce que tu reprochais à Arafat, que tu fais à ta propre mère. Cette mémé qui est à la retraite. Elle est fatiguée. Tu n’as pas été fichue de lui passer un coup de fil. C’est sur Facebook que tu lui as souhaité bonne fête. Arrête d’être hypocrite envers ta propre mère. Tu ne soutiens pas ta mère dans son vœu de pérenniser les œuvres de Arafat a travers la fondation qu’elle a mise sur place. Mais tu préfères te fier à des personnes que tu ne connais pas. Que tu n’as jamais vues.

Juste à cause de billets de banque qu’ils te font parvenir. Humilie-toi et demande pardon, repens-toi auprès de ta mère. Ton oncle demeure ton oncle. Si tu penses qu’il a dérapé, vous pouvez vous appeler et régler vos différends hors des réseaux sociaux, stipule Aya Robert dans l’un de ses directs.

Sapel MONE

Comments

comments