Benin: l’artiste blaaz frappé d’une paralysie a besoin de soutient

Le rappeur Blaaz est gravement malade depuis plus d’un mois. Tel une traînée de poudre, l’information a suscité de vives polémiques avant d’être confirmée sur sa page Facebook par ses proches qui demandent de l’aide pour le soigner. Aux dernières nouvelles, l’artiste serait paralysé à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le roi du rap béninois. Les appels à l’aide face à la prise en charge du rappeur Blaaz se multiplient sur les réseaux sociaux. Les proches du rappeur demandent de l’aide pour le soigner.

C’est depuis le 1er décembre 2020 que sa santé a été annoncée très dégradée. Malheureusement, près de deux mois plus tard, Blaaz est toujours gravement malade, incapable de se lever.

« SVP AIDEZ BLAAZ. La santé étant un sujet délicat, prière d’en parler avec réserves. Retenez juste que ça ne va pas et que toute aide est la bienvenue. Si vous êtes certains de connaître une aide, une personne spirituelle de confiance contactez les. Une bonne action n’est jamais perdue. Et si vous n’avez pas d’aide à apporter, alors PARTAGEZ et PRIER C’est vraiment important .Il va guérir au nom de Dieu », peut-on lire entre autres sur la toile.

Le rappeur Blaaz paralysé?

Selon une source très proche de l’artiste Blaaz contactée par BÉNIN WEB TV, la trentaine environ, Blaaz a été victime d’AVC deux fois consécutives en moins d’un mois. La même source informe que l’artiste est alité et ne peut plus se lever.

Toutefois, même si le gouvernement, de façon formelle a gardé le silence sur l’état du roi de rap béninois, il aurait été pris en charge dans une clinique par le ministre des Sports Oswald Homeky. « Oswald Homeky s’occupe de blaaz , il est dans une clinique et s’il me dit qu’il est épuisé et à besoin d’aide, je vous le ferai savoir », a rassuré le manager Dah Adagboto sur sa page Facebook ce vendredi 8 janvier 2021.

C’est quoi l’AVC ?

Un accident vasculaire cérébral (AVC), également souvent encore appelé « attaque », survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique le plus fréquent) ou par un vaisseau sanguin rompu (AVC hémorragique), dans moins de 15% des cas.

Un AVC constitue une urgence médicale. Les symptômes possibles de l’accident vasculaire cérébral sont des troubles de la marche, de la diction et de la compréhension, ainsi qu’une paralysie ou un engourdissement du visage, d’un bras ou d’une jambe.

Un traitement précoce à l’aide de médicaments tels que le t-PA (thrombolytique) peut minimiser les lésions cérébrales. D’autres traitements visent à limiter les complications et à prévenir la survenue d’autres accidents vasculaires cérébraux.

