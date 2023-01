BENIN: Naria dément les rumeurs sur la supposée mort de sa fille

Suite à la persistance des messages de condoléances qu’elle reçoit, la chanteuse béninoise Naria est montée au créneau pour apporter un démenti formel aux rumeurs sur la supposée mort de sa fille. Dans un message publié sur sa page Facebook très tôt ce mercredi 04 janvier 2023, l’ex du slameur Tchêgoun a poussé son ras-le-bol.

« Mon enfant n’est pas décédé… Elle est bien vivante. Elle n’est pas malade elle n’a rien du tout… Donc ça suffit », a écrit Naria. La jeune maman ne supporte plus les multiples messages de condoléances qui pleuvent dans son inbox, sur la supposée mort de sa fille Lumière. Face à cette situation inconfortable, elle menace : « la prochaine personne qui m’appelle pour me dire ses condoléances, je bloque la personne ».J’essaie bien de rester calme et de démentir, mais la rumeur ne cesse de tourner malgré que je poste Lumière tout le temps sur mes statuts. Aidez moi à taire cette rumeur une bonne fois pour toute sinon ils vont me rendre folle.

L’artiste dit se battre pour garantir l’avenir de sa fille. Elle ne souhaite donc pas que de telles rumeurs plombent ses efforts. « Mon enfant n’est point morte ni malade. Dieu merci », a-t-elle conclu.

Même si Naria est actuellement concentrée sur sa boutique de vente de vêtements, elle n’a pas encore déposé le micro. Sa dernière sortie musicale date de 5 mois sur le titre « Lèba Nouwé », en feat avec Mister Zop.

