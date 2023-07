BENJAMIN MENDY A REJOUÉ AU FOOTBALL, DEUX ANS APRÈS SON DERNIER MATCH OFFICIEL

Reconnu non-coupable des accusations de viols et de tentative de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy a pu rejouer au foot. Pas avec un club, mais au complexe Pitts d’Ardwick à Manchester où il a joué avec des inconnus. Son dernier match officiel remonte au 15 aout 2021.

Embarqué dans des affaires judiciaires depuis deux ans, Benjamin Mendy a finalement été reconnu non-coupable des accusations de viols par la justice britannique. Dans l’obligation de mettre sa carrière de côté, le latéral de 29 ans a pu renouer avec le football, mais pas avec Manchester City, où il n’est plus sous contrat.

Comme rapporté par The Sun, le Français a rechaussé les crampons au complexe Pitts d’Ardwick à Manchester. Il y a trouvé des inconnus très surpris de voir le champion du monde 2018. Le tabloïd anglais précise qu’ils “n’en revenaient pas de pouvoir jouer contre une star de la Premier League et un vainqueur de la Coupe du monde.” Vêtu d’un maillot des Citizens, Mendy “a ri et s’est amusé”. “Il était heureux de serrer la main de tout le monde et de signer des autographes”, précise The Sun.

Quid de sa carrière de footballeur ?

Alors qu’il est aujourd’hui sans club, l’avenir de Mendy en tant que footballeur semble assez incertain. Malgré une longue période d’inactivité (son dernier match remonte au 15 août 2021), The Sun assure que le Français pourrait rechausser les crampons sur un vrai terrain. S’il espère rejouer en Europe, l’Arabie Saoudite pourrait également être une option. Aucun club potentiellement intéressé n’a été cité jusqu’à présent.

Pendant cette période juridique, l’ancien joueur de l’OM se serait maintenu en forme dans une salle de sport dans le Cheshire. Si son avenir reste flou, Mendy peut compter sur le soutien de nombreux footballeurs comme Paul Pogba, Memphis Depay et Vinicius Jr, qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre.