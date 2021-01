Bibliographie de George Ouegnin l’incontournable

GEORGES OUEGNIN

Né le 13 juin 1934 L’Ambassadeur Georges Ouegnin a été Directeur du Protocole d’Etat de la République de Côte d’Ivoire de 1960 à janvier 2001.

Considéré comme le plus ancien Directeur du Protocole au monde, l’Ambassadeur Ouegnin a servi:le Président Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d’ Ivoire pendant 33 ans;

le Président Henri Konan Bédié de 1993 à décembre 1999

le Chef de l’Etat le Général Guei sous la transition militaire de décembre 1999 à octobre 2000 et

Le Président Laurent Gbagbo, premier Président de la deuxième République Ivoirienne.

Il a coordonné et supervisé l’organisation et le déroulement de visites officielles, événements d’Etat, rencontres et sommets internationaux, sommets de la Francophonie, sommets Franco-Africains, OUA, ONU…

L’Ambassadeur Georges Ouegnin s’honore d’être connu et apprécié par de nombreux Monarques, Chefs d’Etat et dirigeants d’Afrique, d’Europe et du monde.

Outre le rôle de médiateur qu’il a rempli dans de nombreuses situations de crise en Côte d’ Ivoire et ailleurs, l’Ambassadeur Georges Ouegnin est l’un des premiers haut fonctionnaires africains. C’est ainsi qu’il a incarné et garanti la continuité de l’Etat de Côte d’Ivoire en restant au service de la Nation après le coup de force de décembre 1999.

Serviteur hors pair, l’Ambassadeur Georges Ouegnin, a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales.

DECORATIONS:

Côte d’Ivoire: Grand Croix de l’ordre du Mérite, Grand Officier de l’ordre National

France: Grand Officier de la Légion d’honneur, Grand Officier de l’ordre du Mérite

Colombie: Grand Croix

Argentine: Grand Croix

Allemagne : Commandeur

Belgique: Commandeur

Espagne: Commandeur

Grande Bretagne: Commandeur

Hollande: Commandeur

Italie: Commandeur

Liban: Grand Officier

Norvège: Grand Officier

Portugal: Commandeur

Mauritanie: Officier

Maroc: Commandeur

Sénégal: Commandeur

Burkina Faso: Officier

Togo: Officier

Cameroun: Commandeur

Congo (République): Commandeur

Congo (RDC): Commandeur

RCA: Commandeur

Tchad: Commandeur

Gabon: Commandeur

Éthiopie: Commandeur

Madagascar: Officier

Libéria: Grand Croix

