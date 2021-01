Bonjour 2021: l’acteur en K2K met le feu sur le podium par sa prestation

La plus grande émission humoristique du pays intitulé « Bonjour 2021 » a été diffusé vendredi soir sur la RTI 1. Malgré quelques nouveaux visages avec des prestations pour les uns « moyennes » et pour les autres « éblouissantes » à l’image de Fifi de la Tchoucouni, En K2K se serait démarqué une fois de plus par sa prestation, comme en témoignent les excellentes notes attribuées par les internautes à son endroit. Alors que les anciennes figures à l’image de Agalawal, de Ramatoulaye n’ont pas pu s’enticher des téléspectateurs, même si la prestation de Ouallas était on ne peut plus aboutie, En K2K brillait de mille feux. Sur Twitter, le célèbre média Côte d’Ivoire Est Chic, a organisé un sondage à travers lequel il cherchait à connaître l’humoriste qui aura conquis le cœur des téléspectateurs, et sans surprise, En K2K l’emportait de pied ferme. Voici les notes que les internautes ont attribué à ce dernier.

Des notes différentes les unes des autres certes mais qui se situent dans le cercle très fermé des notes d’excellence (17,18,19/20). Tous ont été unanimes que le célèbre humoriste a fait un carton au palais de la culture. Son succès, il le doit également à l’originalité de ses histoires drôles, car en humour il est difficile de se débiner des histoires rébarbatives.

