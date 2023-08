Brigitte Bardot : la réalisatrice de “Bardot” dévoile la lettre déconcertante que lui a envoyé la star

Brigitte Bardot a échoué à faire échouer la série télévisée basée sur sa vie en écrivant une lettre au réalisateur pour lui faire part de son dégoût face à la fascination que le public continue d’éprouver pour elle.

La star de 88 ans, qui s’est retirée du métier dans les années 1970, fait l’objet d’une série télévisée intitulée “Bardot”, réalisée par le cinéaste Daniele Thompson.

Selon le journal The Guardian, Danièle Thompson a contacté Bardot au sujet de la série il y a cinq ans et a reçu une lettre déconcertante en réponse.

Elle explique : “Brigitte Bardot a répondu par une très longue lettre, disant qu’elle était toujours surprise de voir à quel point les gens s’intéressaient à elle et qu’elle ne s’autorisait pas pourquoi on ne la laissait pas tranquille pour de bon .

Je me suis dit : “Oh mon Dieu, elle va être très contrariée et elle va causer des problèmes”. Elle a écrit : “Je veux qu’on me laisse tranquille, je ne comprends pas pourquoi le monde entier parle encore de moi, j’ai arrêté de travailler dans le cinéma il y a des années et je veux m’occuper de ma cause animale ” – ce qui est bien sûr très important pour elle aujourd’hui. C’était une lettre très négative”.