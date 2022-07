Bruno Fernandes lâche la vérité : «Je ne sais pas ce que Cristiano Ronaldo a dans la tête, mais…»￼

Compatriote de Ronaldo et maître à jouer de Manchester United, Bruno Fernandes s’est confié sur les rumeurs entourant l’avenir de Cristiano Ronaldo lors d’une conférence de presse et dans des propos rapportés par The Independent.

«Il est évident que nous devons respecter la décision de chacun. Je ne sais pas ce que Cristiano a dit au club, au coach, je ne sais pas ce qu’il a dans la tête, mais nous devons respecter son espace.

Cristiano était notre meilleur buteur la saison dernière. Il nous a apporté des buts, mais évidemment ce n’est pas moi qui décide, c’est le club qui doit faire des choix et Cristiano fait son propre choix.

Comme je l’ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. S’il veut partir, ce sont des nouvelles. Je ne lui ai pas demandé cela. La seule chose que j’ai demandé à Cristiano quand il ne s’est pas présenté, c’est si tout allait bien avec la famille. Il m’a dit ce qui se passait, c’est tout et rien d’autre».

