Burna Boy: le chanteur dévoile la raison pour laquelle il ne veut pas encore avoir d’enfant

Dans une récente session en direct sur Instagram, le chanteur nigérian Burna Boy a exprimé qu’il n’était pas encore prêt à devenir père, en répondant clairement aux interrogations d’un de ses fans.

Les artistes africains interagissent régulièrement maintenant avec leurs fans. C’est l’occasion qu’ils leurs offrent afin que ceux-ci leurs posent toutes sortes de questions sur leur carrière ainsi que sur leurs vies privées. Au Nigeria, le chanteur Burna Boy a récemment donné l’opportunité à ses fans d’en apprendre davantage à son sujet.

Lors d’une session en direct sur son compte Instagram, un internaute curieux a demandé à l’artiste, lauréat d’un Grammy Awards, pourquoi il n’avait pas encore d’enfants à l’âge de 32 ans. Burna Boy a offert une réponse directe et sincère à cette question. « Pour le moment, je ne souhaite pas avoir d’enfants car je ne me sens pas capable de leur offrir l’amour que mes parents m’ont donné, » a-t-il expliqué. Cette réponse honnête révèle le désir du musicien afrobeat de ne pas précipiter cette étape importante de sa vie, espérant pouvoir s’engager pleinement et convenablement dans l’éducation de ses futurs enfants.

De plus, il a exprimé son désir d’être aussi présent pour ses enfants que l’ont été ses parents pour lui. Cependant, un autre fan a osé insinuer que Burna Boy ne pouvait physiquement pas avoir d’enfant. Répondant avec humour, l’artiste a dissipé cette allégation. « Disons que même si je ne peux pas avoir d’enfants, avez-vous entendu parler de la FIV et de tous ces trucs scientifiques ? C’est normal mais ce n’est même pas vrai« , précise-t-il.