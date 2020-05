Buzz : Coup de gueule Ariel Sheney-Safarel Obiang. L’affaire est très grave

La sève nourricière du mouvement coupé décalé, ce sont les clashs et autres polémiques. En 18 ans, le coupé décalé aura fait sa mue à travers différentes générations. Celle incarnée par la Jet Set avec à leur tête Douk Saga, le créateur, Molaré, Boro Sanguy et leurs amis. Avec eux, on peut compter Dj Jacob, Erickson le Zulu, Mackenzy, les premiers artistes coupé décalé. Et Dj Arafat qui, pendant longtemps aura été la figure tutélaire de 2003 jusqu’à sa mort en 2019. Pour se régénérer, le coupé décalé a su compter sur des artistes comme Serge Beynaud, Dj Mix, Dj Debordo…avec qui, au forceps et à volonté, Dj Arafat a entretenu des supposées inimitiés, histoire de faire avancer le concept. Ceux qui incarnent aujourd’hui la nouvelle génération à l’instar de Safarel Obiang et Ariel Sheney ont bien compris comment faire perpétuer la tradition. Depuis le décès de Dj Arafat, il a été rare de voir la Toile bruisser des clashs menés par des artistes coupé décalé. Eh bien, Ariel Sheney et Safarel Obiang viennent de saisir la balle au bond dans ce calme ambiant.

“Il y’a d’autres là, avec leur piano guitare, ils sont là, ils ne peuvent rien créer…comment voulez-vous donc qu’on avance”. Voilà l’extrait de la vidéo de Safarel Obiang qui a mis le feu aux poudres. Au vu de celle-ci, se sentant indexé, Ariel Sheney a tenu à réagir : “Safarel, tu as fait ta vidéo sans dire le nom de quelqu’un, mais il y’a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Tout le monde sait que c’est moi qui ai piano en guitare. J’espère que tu ne parles pas de moi, sinon tu ne sors pas de là…”. Une menace ouverte de la part d’Ariel Sheney à laquelle a tenu à répondre Safarel Obiang : “J’ai fait ma vidéo pour dénoncer certaines choses dans le coupé décalé sans pour autant dire le nom de quelqu’un…Mais comme toi Ariel Sheney, tu as pris une telle position, sache que j’ai affaire à toi désormais”. Un beau clash en perspective qui rappelle les rivalités Dj Arafat Serge Beynaud.

