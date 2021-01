Buzz : des artistes invités à utiliser l’argent de Dougoutigui pour acheter des poussins, des poules et des coq pour qu’il retourne à sa ferme

Le Jeune Dougoutigui ne veut pas sombrer dans l’oubli . Son dernier post montrant son air désespéré suscite assez de commentaires sur les réseaux sociaux.

Sur un mûr, les artistes qui ont reçu l’argent de «travaillement de Dougoutigui» sont exhortés à utiliser cet argent pour acheter des poussins, des poules et des coq pour qu’il retourne à sa ferme.

“Tous les artistes qui ont reçu l’argent de «travaillement de Dougoutigui» pardonnez utilisez cet argent pour acheter des poussins, des poules et des coq et remettrez les lui pour qu’il retourne à sa ferme. C’est un orphelin, un gamin qui n’avait absolument aucun sens de la gestion.

Même les directeurs de grandes entreprises ont des conseillers financiers. Malgré cela certains dirigeants font faillite. À plus forte raison quelqu’un qui sort fraîchement de la brousse sans aucune expérience, pire ayant arrêté les études en CM2 !

Connaître le mécanisme ou les techniques d’élevage n’a rien à voir avec l’acquisition de connaissance en gestion de fonds.

La plupart de ceux qui s’érigent aujourd’hui en donneur de leçon, auraient commis la même erreur à proportion plus élevée peut-être si on leur confiait la gestion d’un patrimoine alors qu’ils n’ont personne pour les guider dans les moindres détails.

Je pense que cette expérience devrait lui servir de leçon plutard. Quand on se fout de l’argent, la réaction de l’argent est instantanée, proportionnée et sans faille.

Dougoutigui a donné raison à ses nombreux détracteurs. Des gens qui ont manifesté une colère noire à l’idée de le voir jouir d’une propriété agricole. Mais rien n’est encore perdu. Il peut se relever. Le matériel de travail est toujours disponible.

La ferme est sur place. Il ne reste plus qu’un bon système d’encadrement et tout le reste est joué !

Le jeune en a particulièrement besoin.”

