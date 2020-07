Buzz : Elle voulait la moitié de 820 millions de dollars elle n’aura finalement rien !

La femme de Dre ne savait pas que dans les papiers qu’elle avait signée , il y avait un contrat de mariage.

Dr Dre le lui a rappelé lors de sa réponse à la demande de divorce formulée par elle , du coup le contrat ne prévoit que le support pour les enfants.

La fortune de DR DRE qui s’élève à près de 820 millions de dollars restera donc intacte .

Après 24 ans de mariage, Nicole Young a demandé le divorce nous ne connaissons pas réellement ses motivations , mais néanmoins nous pouvons affirmer qu’elle lorgnait sur la moitié de la fortune de son mari qui devrait lui revenir .

La star de l’industrie musicale auteur des titres à succès et intemporels « Still Dre . » « Next Épisode » « Bad Intentions » a emmagasiné une véritable fortune au cours de sa carrière , mais cette celle-ci ne sera pas partitionnée en en cas de divorce .

Dr Dre avait tout simplement flairé le coup et pris des dispositions au cas ce genre de situation surviendrait .

Lundi 29 juin dernier, l’avocate a rempli les papiers officiels à Los Angeles.

Elle a mis fin à un mariage de 24 années.

Et si on pensait que le rappeur et producteur américain pouvait était sur le point de perdre des millions dans son divorce , au vu de la législation relative aux contrats de mariage , il n’en est rien.

Près d’un mois après la demande de Nicole Young, Dr Dre a lui aussi signé les documents et a lancé un pavé dans la mare en révélant l’existence d’un contrat pré-nuptial.

Dans sa demande de divorce, l’avocate demandait une pension alimentaire mais également un partage égal de leur fortune.

Dr Dre, par le biais de son avocate, a accepté de lui verser une somme mensuelle mais a refusé une distribution de ses biens, arguant qu’elle devrait être régie par leur contrat prénuptial.

Ainsi L’ex Madame Young a donc avalé une belle couleuvre , et se retrouve maintenant le bec dans l’eau ,elle ignorait visiblement les adages « À malin malin et demi . » ou encore « Tel est pris qui croyait prendre#VRJ . » .

Une bonne nouvelle pour le magnat de la musique, à la tête d’une véritable fortune, amassée depuis son plus jeune âge , sans l’aide de personne .

Pour rappel, Dr Dre a épousé l’avocate en 1996 ,et ils ont deux enfants adultes l’âge de leurs fils Truice, 23 ans, et de leur fille Truly, 19 ans signifie que la pension alimentaire n’est pas pour eux , mais bien pour Nicole Young.

