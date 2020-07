Buzz : Kanye West s’est retourné contre sa propre famille

Kanye se rend sur Twitter après le rassemblement de la campagne : ” Kim a essayé d’amener un médecin pour m’enfermer dans une clinique psychiatrique j’ai refusé “

Kanye West s’est retourné contre sa propre famille au milieu de ce qui est un épisode bipolaire majeur … ciblant Kris Jenner, comparant sa vie au film “Get Out” et accusant Kim Kardashian d’avoir tenté de le commettre dans un clinique psychiatrique.

Dans une série de tweets lundi soir, Kanye a révélé le plan de sa femme … 24 heures seulement après un rassemblement de campagne bizarre et incohérent en Caroline du Sud. Kanye a dit: “Kim essayait de me surprendre pour le Wyoming avec un médecin pour m’enfermer dans une clinique psychiatrique comme dans le film Get Out parce que j’ai pleuré de sauver la vie de ma fille hier.”

West a également pris pour cible sa belle-mère, Kris Jenner, et a partagé un texto qu’il avait envoyé à Kris qui la pressait d’appeler et d’arrêter de l’ignorer. Il a ensuite mentionné certains des choix de carrière de Kim, laissant entendre que Kris était derrière eux … et disant que Kim ne ferait jamais ça à sa propre fille.

Il a tweeté: “Je mets ma vie sur mon Dieu pour que la mère de North ne la photographie jamais en train de jouer au playboy et c’est sur Dieu. Je suis au ranch … viens me chercher.”

“embrasser mon cul” Kanye West

